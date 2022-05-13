رئيس الوزراء يزور مسجد الزيتونة الأثرى والسوق القديم فى تونس (صور)

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واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، إلى شرح واف حول القيمة الأثرية والدينية للمسجد، مبديا إعجابه بعراقة البناء وقيمته التراثية والثقافية.
كما أجرى الدكتور مدبولى، جولة فى السوق القديم، حيث أشاد بالمنتجات التقليدية التونسية، فى أجواء من البهجة والترحيب عبر عنها المواطنون التونسيون.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد عقد مؤتمرا صحفيا مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، استعرضا خلالها أهم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية فى مختلف مجالات التعاون بين مصر وتونس.
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