ضبط سجائر إلكترونية معبأة بزيت الماريجوانا فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية، بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة الخطوط الفرنسية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل مصرى يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أمبولات وعبوات متكررة داخل حقائب الراكب. وقام محمد الهادى أحمد مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 32 عبوة بهم زيت الماريجوانا المخدر "عبارة عن 17 وحدة سجائر الكترونية و9 أمبولات و6 علب بهم أمبولات للسجائر". وقرر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 69 لسنة 2022 وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

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