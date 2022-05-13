الأوبرا المصرية تلغي حفلاتها حدادًا على رئيس دولة الإمارات

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697532/الأوبرا-المصرية-تلغي-حفلاتها-حدادا-على-رئيس-دولة-الإمارات

قررت دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة إلغاء الحفلات التالي: عبد الحليم نويرة المسرح الكبير، اوركسترا القاهرة السيمفونى المسرح الكبير، فرقة اوبرا القاهرة المسرح الصغير المقامة يوم 13-14 مايو 2022، وذلك حدادًا على وفاة الشيخة خليفة بن زايد رئيس الامارات.

دوت الخليج يرصد الغاء حفلات دار الأوبرا لوفاة رئيس الامارات.

نجوم الفن ينعون رئيس الامارات

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

ونعى الفنان عمرو دياب، الراحل الشيخ خليفة بن زايد عبر صفحته الشخصية على «انستجرام»: «خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة»، بينما نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها على «تويتر»، تغريدة قالت فيها: «كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رجل رؤية وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم، سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء».

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم ستوري عبر صفحتها الشخصية عبر موقع انستجرام تنعي فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: «خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

نعت الفنانة اليسا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء.

وفاة رئيس الامارات

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.