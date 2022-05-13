انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق الخولي: الجماعة الإرهابية لا تؤمن بفكرة الوطن..والاختيار حمى التاريخ من التشويه..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697518/طارق-الخولي--الجماعة-الإرهابية-لا-تؤمن بفكرة-الوطنوالاختيار-حمى-التاريخ-من-التشويهفيديو

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تؤمن بفكرة الوطن ولا الهوية بكل الأشكال والمعايير، فضلا عن كونها ارهابية بامتياز.

دوت الخليج

طارق الخولي: الجماعة الإرهابية لا تؤمن بفكرة الوطن..والاختيار حمى التاريخ من التشويه

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه ببرنامج كلمة السر، على فضائية صدى البلد، أن الدراما لها دور هام فى المجتمعات والدول، مؤكدا أن مسلسل الاختيار عمل وثائقي، وثق لطبيعة ما حدث وخفايا خلف الكواليس فى فترة مهمة من التاريخ المصري الحديث، مضيفا “كان مهم أن يوثق فى هذه الفترة حتي لا يتعرض التاريخ للتشويه، أو ان يضفي عليه صبغات سياسية لكل طرف حسب مستهدفاته.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الشعب المصري، كان لابد أن يعرف ويعي خفايا أحداث ما خلفالكواليس لهذه الفترة المهمة والعصيبة، فضلا عن الفرق بين صراع العقيدة ما بين من يسعي لحماية الوطن، ومن يسعي لخرابة وفقا لمصالح سياسية وشخصية، لافتا غلى أن هذا كان أبرز رسائل مسلسل الاختيار.

وكانت لجنة العفو الرئاسى، رحبت بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .