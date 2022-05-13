طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي عادت للعمل بعد الإطمئنان على أمن واستقرارالدولة..فيديو

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697516/طارق-الخولي-لجنة-العفو-الرئاسي-عادت-للعمل-بعد-الإطمئنان-على-أمن-واستقرارالدولةفيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو الرئاسي، أطلقت منذ عام 2016، كأحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وخفت العمل الفترة الماضية، ثم تم اعادتها بقرار من الرئيس السيسي للعمل مرة أخري، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، مؤكدا ان اللجنة عادت للعمل بنفس التوجه والفلسلفة، وهي استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية لإخراج الشباب المحبوسين، وعودة اندماجهم فى المجتمع مرة اخري ، لافتا إلى أن اللجنة عادت بتوسعة دائرة عملها من خلال الافراج عن الغارمين والغارمات، مؤكدا أنها لها بعد انساني واجتماعي هام.

دوت الخليج

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي عادت للعمل بعد الإطمئنان على أمن واستقرارالدولة

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال لقائه ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة مرت بفترة تدعيم لكل مؤسساتها، فى الفترة التي توجد بين لجنة العفو الأولي والثانية، واصفا إياها بالمرحلة التأسيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب، أن الفترة التي عايشناها ما قبل 2014، وقبل تولي الرئيس السيسي، شهدت سيولة فى الاحداث كانت تحتاج لبرنامج عمل، وقدرة على تثبيت دعائم المؤسسات، ومن ثم وجود مساحة تسمح بوجود لجنة العفو الرئاسي، من خلال حالة حوار التي نحن بصددها الان، مؤكدا أن اللجنة عادت للعمل بعد الإطمئنان على أمن واستتقرار البلاد.