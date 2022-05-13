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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697543/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-حساب-توفير-الشباب-عالية-والتقديم-ببلاش

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن تقديم حساب توفير الشباب، لجذب مزيد من عملاء البنك الأهلي المصري الجدد فهو من أبرز المصارف على المستوي المحلي ويحتل مكانة بازرة بين المواطنين من مختلف الفئات، لذلك يرصد دوت الخليج تفاصيل حساب توفير الشباب من البنك الأهلي المصر NBE والأوراق المطلوبة للتقديم.

حساب الشباب من البنك الأهلي المصري NBE يوفر البنك الأهلي المصري NBE إمكانية فتح الحساب بحد أدني ٥٠٠ جنيه وبدون أى مصاريف إدارية أو رسوم إضافية، مع توافر العديد من الأمور الآتية: تأمين مجاني على الحياة.

يبدأ التأمين على صاحب الحساب اعتباراً من الشهر التالي من تاريخه.

دفع مبلغ التأمين وفقاً لأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

يقدم التأمين للعملاء لمن هم أقل من ٦٠ سنة وحتى ١٦ سنة. فوائد البنك الأهلى المصري على حساب الشباب - تصل إلى 4.75٪ في حالة أنها كانت شهرية. - تصل إلى 4.80٪ في حالة أنها كانت ربع سنوية. - تصل إلى 4.85٪ في حالة أنها كانت نصف سنوية. - تصل إلى 5٪ في حالة أنها كانت سنوية. ووفقا لما أشار إليه البنك فإن الحد الأدنى لاحتساب العائد هو ٣٠٠٠ جنيه. الأوراق المطلوبة لتقديم حساب الشباب من البنك الأهلي صورة من بطاقة الرقم القومي خطاب من المواد البشرية بيان بمفردات المرتب

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