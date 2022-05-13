انت الان تتابع تفاصيل خبر عميلة بنك القاهرة: "عملت إيداع سحبوا الفلوس وعملوا إلغاء" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697540/عميلة-بنك-القاهرة-عملت-إيداع -سحبوا-الفلوس-وعملوا-إلغاء

اشتكي عميلة بنك القاهرة من تعرضها لمشكلة سحب الرصيد وعدم استكمال تعاملاتها البنكية والتحويلات داخل بنك القاهرة ليرصد المصرف عليها، ويرصد دوت الخليج أبرز الشكاوي الواردة من عملاء بنك القاهرة.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

قالت عميلة بنك القاهرة عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، : أنا عملت إيداع ٨٠٠ جنيه وتم الإيداع وبعدين قالولي تم إلغاء والفلوس متحطش ولا طلعت اعمل إيه".

ورد موظف خدمة عملاء بنك الإسكندرية على الصفحة، قائلاً فى حالة قيام حضرتك بالإيداع من خلال ماكينة الصراف الآلى التابعة لـ بنك القاهرة وتم سحب النقدية مع عدم اتمام المعاملة وترصيد المبلغ برجاء زيارتنا بالفرع لتقديم طلب اعتراض على المعامله لإعادة رد المبلغ مرة آخرى لحضرتك".

وجدير بالذكر أن ترد يوميًا مشكلات عديدة عن تجاهل خدمة عملاء بنك القاهرة على استفسارات العملاء وحل مشاكلهم مما يجعلهم ينفرون من التعامل مع المصرف.