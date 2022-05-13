انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل بنك الإسكندرية يشكو: "الله يرحم طلعت حرب.. الوضع الحالي مدمر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /697538/عميل-بنك-الإسكندرية-يشكو-الله-يرحم-طلعت-حرب-الوضع-الحالي-مدمر

اشتكي عميل بنك الإسكندرية من مستو التعامل معه، وعدم تلبية احتياجاتهم من قبل أحد فروع بنك الإسكندرية، ويستعرض دوت الخليج الشكوي على أمل التواصل مع المسئولين لحلها.

شكاوي عملاء بنك الإسكندرية

وقال عميل بنك الإسكندرية عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "العبد لله واحدًا من عملاء بنك الإسكندرية فرع كفرالدوار منذ العام ٧٩ وقبل تخصيصه وبيعه لأحد البنوك الأجنبية، واليوم ذهبت لأنهاء بعض المسائل فى خدمة العملاء بالبنك، وقد فوجئت إنه بعد استلام رقم الانتظار، البقاء على رصيف البنك فى الشارع العمومى، بجوار ماكينات الصرف وعلى مقاعدالمنتظرين لدورهم فى الصرف من الماكينات، واستسلمت لهذا النظام غير اللائق، وانتظرت إل أن سمح لنا بعد نصف ساعة فى الشارع بالدخول، وإذا بالأنتظار يمتد لثلاث ساعات ، شاهدت خلالها مالايليق ببنك له سمعتة ، فقد تجاوز انتظار الدور العديد من العملاء الذين لايحملون رقم انتظار، وقد آثرت السكوت لضروريات بعض العملاء من الموصى عليهم ومعرفة موظفى البنك، وكان التباطىء فى انهاء مصالح العملاء يصل لمرحلة الملل ، والأهتمام بشكل العميل مقدم عن موضوع مصلحته ، حتى عندما رفعت الكمامة التى قيدتنى ثلاث ساعات لأتكلم مع موظف البنك فأذا به يلاحقنى الكمامة من فضلك !".

وأضاف: "هذا فضلا عن عدم احترام العملاء، فالسيدة المسئولة عن النظافة تغمر شرشوبة التنظيف فى المياه وتمر بين العملاء متجة لمكتب المدير ومياه النظافة تملء ارضية المكان وتعرض العملاء للتزحلق ومخاطر الانتقال داخل البنك".

وتابع: "بقى أن انوه بأن البنك كان يستأجر شقة اعلى البنك مساوية لمساحتة وجدد ايجار البنك دون الشقة التى كانت كفيلة بحل المشاكل، ووناهيك عن مكاتب الموظفين المتغيبين عن مكاتبهم".

واختتم "شاهدت ذلك بملل وساعتها ترحمت على محمد طلعت حرب مؤسس بنك مصر فى ظل الاحتلال البريطانى لمصر وكان أداء البنك مثلا يحتذى !".