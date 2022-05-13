تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أول القوافل الطبية ضمن مبادرة "وصل الخير 2"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 08:23 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعلن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي اليوم الجمعه إطلاق أول القوافل الطبية التي تأتى ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى، في إطار مبادرة "وصل الخير 2".

تضم القافلة الطبيعة الموسعة التي تم إطلاقها في محافظة الدقهلية العديد من التخصصات الطبية منها "باطنة، جلدية، أنف وأذن، جراحة، عظام، مخ واعصاب، أطفال، رمد، ومسالك بولية"، حيث قامت جمعية مصطفى محمود بتيسير فريق طبى متخصص على أعلى مستوى من التأهيل، بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة، وقاموا بالكشف على أكثر من 3 الاف حالة من مختلف الأعمار، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحص بالموجات الصوتية، وفور تشخيص الحالات تم صرف كافة العلاجات المطلوبة بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمجان ودون أي تكلفة على المواطنين، بالإضافة إلى عمل ملف طبى لكل حالة يحتوى على التاريخ المرضى للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة، تسهيلاً لمتابعة هذه الحالات ودعمها بكافة أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتأتى القوافل الطبية الشاملة كأحد اهم الأنشطة الأساسية داخل محمور الرعاية الصحية والذى يعد المحور الثانى من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، الذى يضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمى ودعم المرضى وهى "مؤسسة مدى يعقوب لأمراض وابحاث القلب، المعهد القومى للأمراض ، مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى بهية، مستشفى شفا الأورمان، جمعية مصطفى محمود، مستشفى الناس، مستشفى أهل مصر، مستشفى الكبد المصرى، مؤسسة راعى مصر".

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

حيث يضم التحالف الوطني كلا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).



