«البحوث الإسلامية» ينعى رئيس الإمارات: كان رمزا للعمل من أجل الإنسانية

جدة - نرمين السيد - نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة مليئة بالإنجازات، حيث كان -رحمه الله- رمزا فى العمل والإخلاص من أجل خدمة الإنسانية جميعا.





وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فى بيان اليوم، إن الشيخ خليفة بن زايد كان له دور مهم فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى جهوده المخلصة فى خدمة بلده والتى جعلت منها دولة متقدمة فى جميع المجالات، كما أنه أسهم بدور مهم فى خدمة القضايا الدينية. كما يتقدم الأمين العام بالتعزية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، والشعوب العربية والإسلامية، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه فى خدمة دينه وأمته العربية والإسلامية فى ميزان حسناته.

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