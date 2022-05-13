وزيرا التعليم فى مصر وتونس يبحثان سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - جاء اللقاء جزءا من رحلة الوزير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المصرى المكون من عددا من الوزراء، فى إطار الاحتفال بعام الثقافة المصرية ـ التونسية 2021- 2022، وكان فى استقبال الوفد المصرى بالمطار نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر لدى تونس.

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