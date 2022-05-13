مجلس وزراء الداخلية العرب ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فى بيان صادر اليوم الجمعة، عن المكتب الاعلامى للمجلس: "تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحزن بالغ وأسى عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإزاء هذه الفاجعة الأليمة التى فقدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة أحد زعمائها العظام، وقائدا فذا من قادة مرحلة التمكين الذين جعلوا منها نموذجا يحتذى فى التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية والإسلامية أحد أبنائها البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن قضاياها العادلة، فإنه لا يسع الأمانة العامة للمجلس، إلا أن تتوجه بأصدق التعازى القلبية وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتى العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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