عاجل- التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أول قافلة طبية لـ وصل الخير 2 (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إطلاق أولى القوافل الطبية، والتى تأتى ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى إطار مبادرة وصل الخير 2.





وأوضح التحالف فى بيان له مساء اليوم الجمعة، أن القافلة الطبية الموسعة تضم أقسام مثل: "الباطنة، الأنف والأذن، الرد، الجلدية، الأطفال، المسالك البولية، الجراحة، العظام"، وغيرها من الأقسام.

وتابع التحالف فى بيانه أن جمعية مصطفى محمود قامت بتسيير فريق طبى متخصص، على أعلى مستوى من التأهيل، بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة.

ونجحت القافلة فى الكشف على 3 آلاف حالة، من مختلف الأعمار، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحوصات بالموجات الصوتية، وفور تشخيص الحالات تم صرف العلاج.

يشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر؛ حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى كلا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدى يعقوب، والمعهد القومى للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعى مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة كير، ومؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة أبو العينين.