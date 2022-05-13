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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697533/الدكتور-صلاح-فوزى-ناعيا-المغفور-له-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-أحد-رموز-القيادات-العربية-المخلصه-لمصر-والمصريين

نعى د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، فقيد الأمة العربية اليوم 13مايو 2022، أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،داعيا الله الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج، مؤكدا على أن الفقيد يعد أحد رموز القيادات العربية المخلصه لمصر والمصريين ، ولم ينس التاريخ له أنه كان ضمن صفوف القوات المسحة المصرية إبان نصر أكتوبر المجيد،كما كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014،إلى أن دستور دولة الإمارات الصادر 2ديسمبر 1971، ينص على أن رئيس الدولة ونائبه يشغلان المنصب عن طريق الانتخاب من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لمدة 5سنوات ميلادية ويجوز إعادة الانتخاب، وإذاخلا المنصب لسبب الوفاه أو غيرها يدعى المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ الوفاه،لانتخاب رئيسا للدولة. ..والمجلس الأعلى للاتحاد يشكل من حكام الإمارات السبع أن من يحل محلهم، داعيا الله لحكومة وشعب الإمارات أن تظل قوية متماسكة يشار إليها بالبنان.

الدكتور صلاح فوزى ناعيا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" أحد رموز القيادات العربية المخلصه لمصر والمصريين"

واختتم حديثه بالدعاء للله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.(إنا لله وإنا إليه راجعون)