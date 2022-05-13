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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697534/تنفيذا-للتوجيهات-الرئاسية-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموى-يعلن-إطلاق-أول-القوافل-الطبية-ضمن-مبادرة--وصل-الخير-2

دوت الخليج

إطلاق أول القوافل الطبية ضمن مبادرة « وصل الخير 2»

حيـث تضـم القافلـة الطبيـة الموسـعة والتـي تـم اطلاقهـا فـي محافظـة الدقهليـة العديـد مـن التخصصـات الطبيـة منهـا ( باطنـة- جلديـة انـف و اذن - جراحـة - عظـام - مـخ واعصـاب -أطفـال - رمـد -مسـالك بوليـة ) ، حيـث قامـت جمعيـة مصـطفى محمـود بتسـ فريـق طبـي متخصـص علـى اعلـى مسـتوى مـن التأهيـل بالإضـافة إلـى ســيارات طبيـة مجهـزة وقاموا بالكشـف علـى اكثـر مـن ۳۰۰۰ حالـة مـن مختلـف الأعمـار ، وإجـراء كافـة الفحوصـات اللازمـة مـا بـين رســم قلـب وتحاليـل وفحـص بالموجـات الصـوتية، وفــور تشخيص الحـالات تـم صـرف كافـة العلاجـات المطلوبـة بالمجـان وتحويـل الحـالات التـي تحتــاج الـي تـدخل جراحـي إلـى مستشفيات متخصصـة لإجــراء العمليـات الجراحيـة بالمجـان وبـدون أي تكلفـة علـى المـواطنين، هـذا بالإضـافة الـى عمـل مـلـف طبـي لكـل حالـة يحتـوي علـى التـاريخ المرضـي للحالـة والتشخيص وخطـة العـلاج المقـررة وذلـك تسهيلا لمتابعـة هـذة الحـالات ودعمهـا بكافـة أشـكال الرعايـة اللازمـة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة .

خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحالف الـوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي

وتـأتي القوافـل الطبيـة الشـاملة كأحـد أهـم الأنشـطة الأساسية داخـل محـور الرعايـة الصـحية والـذي يعـد المحـور الثـاني مـن مـحـاور خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحالف الـوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي ، وجدير بالـذكر أن التحالف يضـم فـي عضـويته مؤسسـات رائـدة فـي مجـال الرعايـة الصـحية والبحـث العلمـي ودعـم المرضـى وهـي ( مؤسسـة مجـدي يعقـوب لأمـراض وأبحـاث القلـب - المعهـد القـومي لـلأورام - مستشفيات جامعـة القـاهرة - مستشفى بهيـة - مستشـفـى شـفا الأورمـان - جمعيـة مصـطفى محمـود - مستشــى النـاس - مستشفى اهـل مصـر - مستشفى الكبـد المصـري - مؤسسـة راعـي مصر ).

التحالف الـوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي

يشـار إلـى أن التحالف الـوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي كـان قـد انطلـق فـي ۱۳ مـارس ۲۰۲۲ وذلـك بمشـاركة كبـرى مؤسسـات العمـل الأهلـي والتنمـوي فـي مصـر حيـث يضـم ٢٤ جمعيـة، ومؤسسـة أهليـة وكيانـا خـدميا وتنمويـا ، منهـا الاتحـاد العــام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة والـذي يضـم فـي عضـويته 30 اتحـاذا نوعيـا و 27 اتحـادا إقليميـا، والتـي تعمـل فـي مختلـف مجـالات التنميـة علـى تنوعهـا مـن خدميـة وصحية وتوعويـة، وتعليميـة وعمرانية، وغيرها .

حيـث يضـم التحالف الـوطني كـلا مـن الاتحـاد الـعـام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة ومؤسسـة حيـاة كريمـة ومؤسسـة بيـت الزكـاة والصـدقات المصـري ومؤسسـة الجـود الخيريـة وجمعيـة الأورمـان وبنـك الطعـام المصـري ومؤسسـة مصـر الخيـر ومؤسسـة مجـدي يعقـوب والمعهـد القـومـي لـلأورام بكـل فروعـه والهيئـة القبطيـة الإنجيليـة ومؤسسـة بهيـة ومؤسسـة أهـل مصـر ومؤسسـة صـناع الحيـاة ومؤسسـة راعـي مصـر وجمعيـة رســــــــالة وجمعيـة الباقيـات الصالحات وجمعيـة رعايـة مرضـى الكبـد ومستشفيات جامعـة القـاهرة، وكـذلك مؤسسـة العربـي لتنميـة المجتمـع وجمعيـة الـدكتور مصـطفى محمـود ومؤسسـة صـناع الخيـر ومؤسسـة كيـر ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين ).