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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697531/وكيلة-القوى-العاملة-ناعية-الشيخ-خليفـة-بـن-زايـد-ال-نهيـان-فقدنا-رمزا-عربيا-كبيرا

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى، بعظيـم العـزاء لدولـة الإمارات العربية الشقيقة قيـادة وشعبا في وفـاة الشيخ خليفـة بـن زايـد ال نهيـان رئيس دولة الإمارات طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

دوت الخليج وكيلة القوى العاملة ناعية الشيخ خليفـة بـن زايـد ال نهيـان: فقدنا رمزا عربيا كبيرا واوضحت وكيلة القوى العاملة، إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، وكان للشيخ خليفة بن زايد في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية لا ينسى. ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

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