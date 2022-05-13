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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697530/وزارة-الثقافة-السعودية-تلغي-حفل-كاظم-الساهر-لوفاة-رئيس-الإمارات

أصدرت وزارة الثقافة السعودية قرار بإلغاء حفل الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة زينة عماد، ضمن مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض، وذلك لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات.

دوت الخليج يرصد قرار إلغاء حفل الفنان العراقي كاظم الساهر بالسعودية حدادا على وفاة رئيس الامارات.

حفل كاظم الساهر بالسعودية

وغردت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، عبر تويتر قائلة: نبلغكم بتأجيل حفل الليلة للفنان كاظم الساهر والفنانة زينة عماد ضمن مهرجان الغناء بالفصحى، وسنعلن قريبًا عن الموعد الجديد، كما سنوافيكم بآلية استرجاع مبلغ التذاكر لمن يرغب بذلك، وزارة الثقافة".

كاظم الساهر ينعي رئيس الامارات

ونعاه الفنان كاظم الساهر قائلًا: "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنا لله وإنا اليه راجعون".

حفل كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب

ومن جهة أخرى اجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى تم إحياؤه فى دولة الإمارات، ثالث أيام عيد الفطر، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالًا بالعيد.

وكان كاظم الساهر قد ظهر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام الساهر بالجلوس على كرسى وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد

وأعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكتبت وزارة شئون الرئاسة في حسابها على تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

تعطيل العمل في الوزارت حدادا على رئيس الامارات

كذلك أفادت الوزارة بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.