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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697526/منها-قضايا-الإرهابكريم-السقا-يوضح-محظورات-خارجة-عن-العفو-الرئاسي

أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تعمل وفق ضوابط وشروط ، منها النظر لقضايا الرأي والتعبير،و قضايا الحريات، بعيدا عن القضايا السياسية أو قضايا الإرهاب، إضافة ألا تكون الحالة المتقدمة للعفو تلوثت يدها بالدماء أو اشتركت فى أعمال عنف أو ترخيب، أو الانضمام لجماعات إرهابية.

دوت الخليج

«منها قضايا الإرهاب»..كريم السقا يوضح محظورات خارجة عن العفو الرئاسي

وأوضح كريم السقا، أن ملف حقوق الانسان جزء أصيل من أي حوار وطني، وقد يتطلب تعديل تشريعي أو سن أخر جديد، مضيفا” أن انضمام كمال أبو عيطة وطارق العوضي،إضافة كبيرة للجنة، موضحا أنها خرجت من رحم الثورة.

وتابع السقا، أن اللجنة تعمل مع كل الأجهزة المعنية وأن قرار العفو مشترك فيما بينها، مضيفا “ ولدينا خوف من خروج ارهابيين سهوا..يضرو بالأمن القومي ، موضحا أن الارهاب ليس فقط من نفذ، ولكن هناك من دعم لوجيتسيا واعلاميا.

وكانت لجنة العفو الرئاسى، رحبت بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

وثمنت اللجنة، تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى اليه رئيس الجمهورية، وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن الى آفاق مستقبل أفضل للجميع والى وطن أرحب يتسع للجميع .