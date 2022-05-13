محمد عبده و عبد المجيد عبد الله يؤجلان حفلاتهما الغنائية حدادًا على وفاة رئيس الامارات

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /697525/محمد-عبده-و-عبد-المجيد-عبد-الله-يؤجلان-حفلاتهما-الغنائية-حدادا-على-وفاة-رئيس-الامارات

تقرر تأجيل حفل الفنان محمد عبده، في دولة البحرين الذي كان مقرر إقامته اليوم الجمعة وكذلك حفلة الفنان عبد المجيد عبدالله التي كان مقرر لها 27 مايو الجاري في دولة الكويت، وذلك بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج يرصد تأجيل حفلات محمد عبده وعبد المجيد عبد الله لوفاة رئيس الامارات.

حداد الفنانين على رئيس الامارات

غرد عبد المجيد عبدالله عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «حزناً ومواساة لأحبتنا في #الامارات على رحيل فقيدهم وفقيدنا الغالي الشيخ #خليفه_بن زايد_ال_نهيان .. قرّرتْ و #روتانا تأجيل حفلي يوم 27 مايو في #الكويت الحبيبه».

و أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- تأجيل الحفل بسبب الحداد، ونشرت روتانا، تغريدة عبر تويتر، وقالت فيها: «يعلن مسرح الدانة في مملكة البحرين عن إلغاء الحفل الذي كان مقرراً لفنان العرب محمد عبده الليلة بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٢ بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

محمد عبده يطرح أحدث أغانيه

وطرح محمد عبده مؤخرا، أغنية بعنوان "كتير اشتقت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وكان قد أعلن النجم محمد عبده، مؤخرا، بأنه رزق بمولود جديد، وأسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، وذلك عبر "تويتر.

الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، على تصريحات الفنان محمد عبده التي انتقده فيها ورابح صقر بأنهم لم يطورا أنفسهم في الغناء واتجهوا إلى بعض الأغاني التي لن تدوم طويلاً

ورغم هجوم محمد عبده إلا أن تصريحات عبد المجيد عبد الله في لقاء له مع برنامج ET بالعربي اتجهت إلى الإشادة به، بعد أن اعتبر عبد الجيد عبد الله نفسه أنه سيظل تلميذاً للفنان محمد عبده وتعلم الكثير على يده.

وتابع قائلاً: "سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين هذا وأستاذنا كلنا ورائد وعملاق من البقية وآخر عظماء المغنيين".

تعليق عبد المجيد عبدالله جاء بعد انتقادات الفنان محمد عبده له من خلال لقاء له مع الإعلامي علي العلياني خلال شهر رمضان في برنامج مراحل والتي هاجم فيها رابح صقر وعبد المجيد عبدالله بالإضافة للراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح ثم قدم اعتذاراً بعد ذلك عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.