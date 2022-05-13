الصحة تنعى طبيبا توفى أثناء عمله داخل مستشفى الجلاء

جدة - نرمين السيد - نعى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رأفت الدسوقى محمد، الطبيب المقيم أمراض النساء والتوليد فى مستشفى الجلاء التعليمى بالقاهرة، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





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