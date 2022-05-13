جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيسا وأعضاءً، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى أمضى حياته فى خدمة بلاده والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية.





وتابعت الهيئة، فى بيان لها، اليوم الجمعة: "لن ينسى العالم العربى والإسلامى مواقفه الوطنية الشجاعة على مدار تاريخة الحافل تجاه دول المنطقة فى قضاياها المختلفة". وتقدمت الهيئة، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة فى مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الإماراتى الشقيق الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الوطنية للصحافة» تنعى رئيس الإمارات: أمضى حياته فى خدمة بلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.