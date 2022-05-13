عاجل- رئيسة وزراء تونس: نشكر مصر على قدمته من مساعدات لنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بعمق العلاقات "المصرية - التونسية" التى تعيشها الآن، وأعربت عن عمق ارتياحها للأجواء الصادقة التى دارت بين اللجان المنعقدة خلال اليومين الماضيين.





وأضافت فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعها بـ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنها تثمن الملتقى الاقتصادى التونسى المصرى، ودور القطاع الخاص لخلق شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.

وذكرت رئيس وزراء تونس أنها تطرقت مع مدبولى للعلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده من نقله نوعية خصوصًا بعد زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد لمصر والتى أعطت العلاقات الثنائية زخما كبيرًا وأعادتها لمكانتها الطبيعية.

ووجهت بودن الشكر إلى مصر على قدمته من مساعدات لتونس لمواجهة كورونا، كما أننا نُسجل ارتياحنا لمستوى التنسيق بين مصر وتونس ونتطلع لمزيد من الزيارات بين كبار المسؤولين فى ظل التحديات العالمية والماثلة أمام البلدين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيرته التونسية شهدا توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر وتونس.

حضر التوقيع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة ووزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.