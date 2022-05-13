عاجل- مدبولى: مصر تقدر موقف تونس الداعم بخصوص سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تقدر موقف تونس الداعم والذى أعلنه الرئيس التونسى قيس سعيد بخصوص سد النهضة، باعتبار أن الأمن المائى لمصر يعتبر جزء من الأمن المائى العربى.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى مع نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس، اليوم الجمعة، أنه تم استعراض الاستعدادات لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022، والجهود التى تبذلها الرئاسة المصرية لاستضافة المؤتمر للخروج بنتائج تساهم فى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وأوضح أن هناك توافقا فيما يخص الاقتصاد الأخضر بين مصر وتونس، وهناك فرصا هائلة للانطلاق.

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