أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2022، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، الموقع فى جدة بتاريخ 7 أبريل 2022؛ للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم فى تكاليف التشغيل.





وتضمنت القرارات أيضا، وفقا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية وادى كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941,2 فدان تقريبا؛ لاستخدامها فى إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريبا؛ وذلك لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها فى مشروعات " حياة كريمة"، بجانب الموافقة على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، لمدة عام إضافى ينتهى فى نوفمبر 2023، وذلك نظرا لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة، فضلا عن الموافقة على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19/6/2022، بدلا من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من 5 أشهر، بحيث تنتهى فى 12 فبراير 2023، فى حين أحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عاما، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق.

كما شملت القرارات، كما أظهر التقرير، الموافقة على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكذلك اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادى إلى إطار تمويل مستدام سيادى، وهو ما يسمح بالبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة، بجانب الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحرى للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقده اجتماعا لاستعراض فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسى، ومعاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة من التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وكذلك اجتماع مع محافظ البنك المركزى لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائبى محافظ البنك المركزى، ومسئولى البنك المركزى، فضلا عن اجتماع لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى قطاعى الصحة والتعليم، حيث وجه بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذين القطاعين، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومعاون وزير التعليم العالى، كما تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الشركة، حيث شهد عاما 2020 و2021 أعلى معدل لتسليم الأراضى سعيا لزيادة الرقعة الزراعية، بجانب اجتماع مع وزير النقل لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة مثل المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى، والمرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى، وذلك بحضور مساعدى وزير النقل، ونائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها عقد مؤتمر صحفى عالمى مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، بجانب اجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تلقى اتصالين هاتفيين من رئيسى وزراء لبنان والأردن، للتعزية فى شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة فى النقطة، بالإضافة إلى استعراض الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية"، التى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان "مستقبل الأمن الأوروبى فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية"، فى حين شهد مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين، بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين فى الاشتراك بوثائق التأمين، تحصيل قيمة الأقساط السنوية لتلك الوثائق والتى تتيحها شركة مصر للتأمين، من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة، فيما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بشأن التعاون فى مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتى "توتال" الفرنسية، و"إنارة كابيتال" المصرية، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، فضلا عن زيارة إلى العاصمة التونسية على رأس وفد وزارى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى تعقد اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيسى وزراء مصر وتونس يومى 12 و13 مايو 2022.

واستكمالا للأنشطة التى قام بها رئيس الوزراء، فقد ترأس سيادته مع نظيرته التونسية أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى ـ التونسى المشترك بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، حيث أكد دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا فى كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار، بجانب الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلى القطاع الخاص فى مصر وتونس حول التحديات والمعوقات التى تواجه عملهم، وذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال المصرى ـ التونسى المشترك، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التى تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة فى مختلف المشروعات التى تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة. كما حضر سيادته عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية فى إطار الاحتفال بعام الثقافة المصرية ـ التونسية 2021- 2022، فضلا عن عقد جلسة مباحثات مع نظيرته التونسية بمقر الحكومة التونسية، حيث أكد دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل الخطوات التى تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسى والدستورى فى البلاد.

وبشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء فى التقرير، عقده لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فضلا عن لقاء مع المستثمر الصناعى المهندس أحمد السويدى؛ وذلك فى إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية، حيث أكد أن الدولة تواصل السعى لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بجانب عدد من الفعاليات العربية، بجانب لقاء مع وزير المالية لاستعراض ملفات عمل الوزارة مثل مبادرة "السداد النقدى الفورى" لمستحقات المصدرين، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، وكذلك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل احتياطيات جميع المنتجات البترولية، وموقف المشروع القومى لاستخدام الغاز الطبيعى فى المنازل.

واستكمالا لما قام به رئيس الوزراء من لقاءات، فقد التقى برئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج، حيث قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب نقل رسالة للرئيس التونسى بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية فى هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسى والدستوري