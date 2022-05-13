رئيس الوزراء: الحوار الليبى - الليبى دون أى إملاءات السبيل الوحيد للحل

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أنه تم تناول تطورات القضية الفلسطينية والالتزام تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأوضح أنه تم التأكيد على المبدأ الثابت بأن الحوار الليبى الليبى دون أى إملاءات هو السبيل الوحيد للحل حتى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، مؤكدا على موقف مصر الذى يقضى بضرورى احترام المؤسسات الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات واستضافة لجنة المسار الدستورى وخروج جميع المرتزقة والأجانب.