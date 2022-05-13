مدبولى يؤكد لـ نجلاء بودن دعم مصر الكامل لـ أمن واستقرار تونس

جدة - نرمين السيد - حضر من الوفد المصرى، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر لدى تونس.

وحضر من الجانب التونسى: عثمان الجرندى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، وفضيلة الرابحى بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومحمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى، وعلى مرابط، وزير الصحة، وفتحى السلاوتى، وزير التربية، ومنصف بو كثير، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونزار بن ناجى، وزير تكنولوجيات الاتصال، وربيع المجيدى، وزير النقل، وسارة الزعفرانى الزنزرى، وزيرة التجهيز والإسكان، وآمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ونصر الدين النصيبى، وزير التشغيل والتكوين المهنى، ومحمد بن يوسف، سفير تونس لدى القاهرة، وصالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية.

وخلال كلمته فى اجتماع اللجنة المشتركة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن سعادته بتواجده فى العاصمة تونس، للمشاركة فى ترؤس أعمال هذه الدورة من اللجنة العليا المشتركة، لافتا إلى أنها تأتى فى توقيت مهم يحتاج فيه البلدان للتكاتف والتضامن معا فى مواجهة مختلف التحديات والتطورات الجارية على المستويين الدولى والإقليمى، كما جدد التهنئة لرئيسة الحكومة التونسية بتوليها المسؤولية كأول سيدة عربية تتبوأ هذه المكانة الرفيعة.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولى إلى رئيسة الحكومة التونسية تحيات مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع أطيب التمنيات بأن يعم الخير والرخاء والازدهار فى ربوع تونس الحبيبة، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار تونس، وإعلاء مصالح شعبها الشقيق، مؤكدا فى هذا السياق، أن خصوصية العلاقات المصرية ـ التونسية لا تقتصر فقط على المستوى الرسمى والحكومى، وإنما يمتد الأمر إلى المستوى الشعبى، فى ظل ما تتمتع به تونس من مكانة خاصة لدى كل فئات الشعب المصرى، نظرا للعديد من الاعتبارات الثقافية والحضارية، وما يجمع البلدين من وحدة المصير والأهداف المشتركة.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يؤكد على استمرار مسيرة الترابط والتعاون بين مصر وتونس، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويصون مصالحهما المشتركة، لافتا إلى أن التحديات التى يشهدها العالم، وكذلك منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، تؤكد مجددا ضرورة تعزيز الترابط، وتعميق أطر التنسيق والتشاور، ودفع آليات العمل المشترك بما يعظم مصالح البلدين، مشيرا فى هذا السياق إلى الزيارة المهمة التى قام بها فخامة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة فى إبريل 2021، والتى أطلقت مرحلة جديدة واعدة من التعاون والتنسيق، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء، الذى تم صباح اليوم مع فخامة الرئيس قيس سعيد، حيث أكد فخامته من خلال خبراته الثقافية على أهمية التعاون الثقافى بين مصر وتونس، كما أكد الدكتور مدبولى، خلال اللقاء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم تونس بلا حدود، وبخطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار، من خلال خارطة الطريق التى أطلقها الرئيس قيس سعيد للإصلاح الاقتصادى والسياسى والدستورى لتونس الشقيقة.

وفى هذا الإطار، جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على وقوف مصر الكامل إلى جانب الشقيقة تونس فى عبورها إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، والحرص على تعزيز أطر التعاون فى مختلف الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفى مقدمتها العمل نحو تعميق الشراكة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وفى مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الأمن الإقليمى، فضلا عن التعاون فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب مدبولى، فى هذا الصدد، عن خالص التقدير لمواقف تونس الشقيقة، الداعمة لتطوير العلاقات مع مصر، وصون مصالح شعبها وحقوقه فى ظل ما يموج به محيطنا من تحديات جمة، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق والتشاور مع تونس، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، لكى يصل إلى المستوى المنشود، الذى يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تتطلع كذلك إلى إحداث طفرة فى علاقات التعاون الاستثمارى بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة فى هذا المجال، ومن المناخ المواتى لجذب الاستثمارات فى البلدين، كما أكد التطلع إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات فى مجال ريادة الأعمال وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها مسارا مهما من مسارات القضاء على البطالة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وتبادل الخبرات فى مجالات التنمية البشرية، بما فى ذلك التعليم، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والبحث العلمى، والشباب، وشئون المرأة، وأصحاب الهمم.

وفى ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن تكون هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بداية لتدشين مرحلة جديدة فى العلاقات تنعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية التى يعمل الجانبان سويا على تحقيقها فى مصر وتونس، مؤكدا الثقة بامتلاك تونس للإمكانات والقدرات التى تمكنها من تحقيق طموحات شعبها فى التنمية المستدامة والرخاء.

وتقدم مدبولى، بخالص الشكر والتقدير للأشقاء فى تونس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما توجه بالشكر والامتنان لكل الوزراء وكبار المسئولين والخبراء فى البلدين، على قيامهم بالإعداد لهذه الدورة من اللجنة العليا، وعلى عملهم الدؤوب على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.