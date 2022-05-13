عاجل- مدبولى: 2022–2023 عام التعاون الاقتصادى المصرى التونسى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تشرف اليوم بلقاء الرئيس التونسى قيس سعيد، ونقل إليه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم مصر الكامل لتونس للعبور إلى الاستقرار والرخاء، ودعم مصر لجميع المؤسسات التونسية.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى مع نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس، اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية التونسية تشهد نقلة نوعية، منذ زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة فى إبريل 2021، وما تحقق على أثارها من تحقيق التشاور والتنسيق. وأوضح أن العلاقات الثقافية بين مصر وتونس ممتدة ولن تقتصر على هذا العام وستستمر إلى بعد ما هذا العام، كما تم الاتفاق على أن يكون 2022–2023 هو عام التعاون الاقتصادى المصرى التونسى.

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