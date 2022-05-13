انت الان تتابع تفاصيل خبر اللواء طارق نصير ناعيا الشيخ خليفة ال نهيان: سطر بأعمالة تاريخا مشرفا لدولة الإمارات العربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697527/اللواء-طارق-نصير-ناعيا-الشيخ-خليفة-ال-نهيان-سطر-بأعمالة-تاريخا-مشرفا-لدولة-الإمارات-العربية

نعى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بخالص الحزن والأسى فقيد الامة العربية الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الذي وافتة المنية اليوم.

دوت الخليج

اللواء طارق نصير ناعيا الشيخ خليفة ال نهيان: سطر بأعمالة تاريخا مشرفا لدولة الإمارات العربية

أكد “نصير” أن الأمة العربية فقدت رجلاً من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ كان قائدا وطنيا حكيما مخلصا لبلدة وقضايا الوطن العربي سطر بأعمالة تاريخا مشرفا لدولة الإمارات العربية والوطن العربي والامة الإسلامية فهو نموزج للخير والنماء أذ حقق لبلادة نهضة وحداثة غير مسبوقة يشهد لها العالم والتاريخ أيضا .

وأشار أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الفقيد الشيخ خليفة كان يعلم قيمة مصر ودورها كدرع امان لامن وسلامة واستقلال الدول العربية وخاصة الخليجية .

ويتقدم “نصير” بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبافي هذا المصاب الكبير داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم شعب وحكومة دولة الامارات والامة العربية الصبر والسلوان.