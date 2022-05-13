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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697523/مجلس-النواب-ينكس-أعلامه-حدادا-على-وفاة-رئيس-دولة-الإمارات

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الجمعة- حداداً على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، عملاً بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.

دوت الخليج

مجلس النواب ينكس أعلامه حداداً على وفاة رئيس دولة الإمارات

رئيس النواب ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

ونعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس ، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله ، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وقال جبالي: لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده.

وتابع جبالي: ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.