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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697520/نسرين-طافش-عن-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-الاحتلال-الإسرائيلي-قتلها-مرتين-أمام-العالم-الصامت

دوت الخليج يرصد استياء الفنانة نسرين طافش من تصرف الاحتلال الاسرائيلي تجاه جنازة شيرين أبو عاقلة.

نسرين طافش تعبر عن حزنها لرحيل شيرين أبو عاقلة

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عدد من مقاطع فيديو جنازة شيرين أبو عاقلة، وعلقت عليها قائلة: "انستجرام حذفوا البوست السابق ما عجبهم إننا بنفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي ضد الإنسانية".

وأضافت: "وكشف حقيقة قاتلي الأبرياء، قتلوا الشهيدة شيرين أبو عاقلة مرتين أمام العالم الصامت، اليوم نحن شاهدون على جرائمهم، المجد والسلام لأرواح الشهداء والسلام والحرية لفلسطين العظيمة إلى أبد الآبدين".

وكانت الفنانة نسرين طافش، أعربت عن حزنها، عقب وفاة الصحفية الفلسطنية شيرين أبوعاقلة التي استشهدت متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقالت: «كل من يحاول كشف الحقيقة مستهدف حتى أنت من تقرأ هذا البوست وحتى أنا سيستهدفون كل منا بطريقة مختلفة بأفضل الأحوال إلهاء تشتيت تشويه تزييف تجاهل وبأسوأ الأحوال سيجعلون قدسية روحك التي فيك قيمتها طلقة رصاصة من قناص، كيان دولة اسرائيل المزعومة الصهيونية كيان ارهابي إجرامي محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني منذ سنين طوال، كثر من المشاهير العرب باتو يخافون الاعتراف بذلك فيواربون بالكلمات المنمقة تعاطفهم الضبابي مشكورين عالاقل لسه في تعاطف لكن اليوم نحن بحاجة لنسمي الأشياء بمسمياتها»

نسرين طافش برحلة الأقصر وأسوان

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة نسرين طافش، الخميس، جمهورها صور من رحلتها بمدينة الأقصر وأسوان، أثناء ركوبها المنطاد الهوائي، وضحة أنها تخاف اعتلاء الأماكن المرتفعة بسبب (الخوف)، معربا عن سعادتها بمشاهدت الأقصر ونهر النيل من أماكن مرتفعة.

ونشرت «نسرين» صور من رحلته بمدينة الأقصر عبر «إنستجرام» قائلة: «عادة أنا عندي رهاب (خوف) من الأماكن المرتفعة بس تجربة المنطاد مع مشاهدة شروق الشمس في الأقصر ما بتتفوت كانت ممتعة جدًا منظر النيل من فوق مع الحقول الخضرا حواليه مشهد فريد، وأكيد أكيد برجع بعيدها».