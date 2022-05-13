كريم السقا : إلغاء حالة الطوارئ فرصة كبيرة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي..وتلقينا 900 طلب عفو

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697517/كريم-السقا--إلغاء-حالة-الطوارئ-فرصة-كبيرة-لمعالجة-ملف-الحبس-الاحتياطيوتلقينا-900-طلب-عفو

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة عادت للعمل مرة ثانية فى توقيت مختلف، اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ، التي كانتسببا فى توسيع دائرة الاشتباه، فضلا عن وجود ضغط على الأجهزة الأمينة وأجهزة التحقيق، وتسببت أيضا فى اثارة أزمة الحبس الاحتياطي.

دوت الخليج

كريم السقا : إلغاء حالة الطوارئ فرصة كبيرة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن إلغاء حالة الطورائ، خلال لقائه ببرنامج كلمة السر المذاع على فضائية صدي البلد، يعطي فرصة كبيرة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، مثمنا استغلال الدولة لفترة ما قبل اعادة عمل لجنة العفو، لاتخاذ خطوات تمهيدية لمعالجة هذا الملف بشكل جذ ري وشامل.

وتابع كريم السقا، أن اللجنة تعمل على كيفية دمج المفرج عنهم بالعفو فى المجتمع مرة أخر، لافتا إلى أن العفو عن الغارمين والغارمات يحتاج لضوابط بشكل مختلف لإعادة الدمج بشكل مجتمعي من خلال الحوار القائم.

وأضاف السقا، أن اللجنة تتلقي طلبات العفو عن طريق، أعضاء اللجنة، أو استمارة اطلقتها اللجنة على الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تلقت 900 طلب حتي الي الان، يتم فرزهم واستكمال معلوماتهم، لافت إلى ان هذه الطلبات لاتطبق عليها جميعا شروط العفو الرئاسي، فمنها الجنائي والغارمين، وتكرارا الطلبات لدي الجهات المختلفة، لذلك يتم اخراج القائمة النهائية بعد الفرز لمن يستحق.