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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697524/نقابة-البناء-والأخشاب-تنعى-رئيس-الإمارات-ترك-إرثا-عظيما-وسيرة-عطرة-في-دعم-كافة-الدول-العربية

نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

دوت الخليج

نقابة البناء والأخشاب تنعى رئيس الإمارات: ترك إرثا عظيما وسيرة عطرة في دعم كافة الدول العربية

وتوجهت النقابة العامة للشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية، بخالص التعازي، في وفاة واحدا من القيادات العربية التي اتسمت بالحكمة ورجاحة العقل.

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غادر إلى جوار ربه، بعد أن ترك إرثا عظيما وسيرة عطرة في دعم ومساندة كافة الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وأشار الجمل، إلى أن الراحل كان له العديد من المواقف التي كشفت مدى حبه واعتزازه بمصر وشعبها، لاسيما مساندة الدولة المصرية في فترة عانت فيها من ويلات الإرهاب، بعدما استعاد الشعب المصري الوطن من أيدي الجماعات المتطرفة.

وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، استطاع أن يخطو بالإمارات بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي والازدهار، حتى أصبحت نموذجا عالميا في كافة المجالات، لتكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

واختتم: رحم الله الفقيد الراحل، وألهم أهله ومحبيه من كافة الدول العربية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.