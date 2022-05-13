عاجل - مدبولى ونظيرته التونسية يوقعان عددا من الوثائق بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وحضر التوقيع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة ووزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفنى والاقتصادى والاستثمارى المختلفة، مثل التعاون في مجالات "التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالى، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل".

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