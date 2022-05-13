جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، خلال حملاتها بنطاق حى وسط؛ لضبط المخالفات وفرض الانضباط، من إزالة أسوار تم بناؤها على قطعة أرض زراعية بقرية الروضة الجديدة - أبيس السابعة بنطاق الحى.





وقال الحى فى بيان له، إن الحملات أسفرت عن إغلاق 4 منشآت مخالفة ورفع وإزالة 127 حالة إشغال متنوعة و35 طنا من المخلفات وفتح الطرق وتوقيع غرامات بقيمة 13 ألف جنيه؛ لمخالفة مواعيد الغلق المحددة للمحال والمنشآت. وشددت رئيس الحى عزة سعد، على مواصلة الحملات لمنع البناء والمخالف وعلى الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية، وضبط أشكال المخالفات والتعديات وإعلاء سيادة القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة بناء على أرض زراعية وإشغالات ومخالفات بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.