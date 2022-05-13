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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697435/البرلمان-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-النواب-أسهم-في-نهضة-بلاده-وبرلمانيون-صاحب-المواقف-المشرفة-تجاه-الدولة-المصرية-و-مثالا-للمواطن-العربي-العاشق-لبلاده

فقدت الأمة العربية أحد رموزها المخلصين، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وهب حياته لبلاده ومد أيادي بلاده لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات.

دوت الخليج

رئيس النواب ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وفي هذا الإطار، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم نواب شعب مصر إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

وقال جبالي: لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده.

وتابع جبالي: ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

«نائب التنسيقية» ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

نعي النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل أسى وحزن الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم.

وقال: اتقدم بخالص العزاء لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا وللأمة العربية والعالم الإسلامي، وقد كان للفقيد المغفور له مواقف بيضاء كثيرة في حب مصر والأمة العربية هو وكل أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

«ياسر الهضيبي»ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

نعي النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

وقال الهضيبي: لقد كان الشيخ خليفة بن زايد مثالا ونموذجا فريدا المواطن العربي الاصيل العاشق لبلاده ووطنه العربي، بمواقفه الوطنية العربية الداعمة للقضايا العربية، فهو إحدى أهم علامات القومية العربية التي فقدها الوطن العربي.

«هشام الحصري» ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، خالص العزاء لشعب الامارات الشقيق في فقيدهم.

الدكتورة غادة قنديل ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: صاحب المواقف المشرفة تجاه الدولة المصرية

نعت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة والتى وفاته المنيه اليوم داعية الله عز وجل، أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

«نائب التنسيقية»ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

قال النائب طارق الخولي،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، خالص العزاء للإمارات الحبيبة في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

«النائب ناصر» عثمان ينعى بكل الحزن وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة

نعى النائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وإذ يعرب النائب ناصر عثمان، عن خالص تعازيه لشعب الإمارات الشقيق، والشعوب العربية التي فقدت واحدا من أخلص حكامها، فقدت على إثر رحيله رجلا صادقا ومحبا لمصر قيادة وشعبا.

وتابع عضو مجلس النواب بالقول: لقد كان الراحل واحدا من الداعمين لمصر، وخير معين لها في وقت شدائدها ومحنتها، وبرحيله فقدنا قيمة وقامة عربية كبيرة، وإذ ندعو الله أن يرحم فقيد الأمة العربية الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وأن يتغمده في فيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

«آيه فوزى فتي»ينعي وفاه الشيخ خليفه بن زايد

نعت النائبة آية فوزي، عضو مجلس النواب، بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وأضافت: لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة.

«شيماء محمود نبيه» تنعي وفاه الشيخ خليفه بن زايد

تقدمت النائبة شيماء محمود نبية، بخالص التعازى وصادق المواساة للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحكام وشعب الإمارات الشقيقة في وفاة فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نسأل الله العلي القدير أن يدخله فسيح جناته ، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، والبقاء والدوام لله.

«شريف الجبلي»ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

نعي النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لحكومة الإمارات وشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة ‬⁩ المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سائلاً المولى عز وجل الغقيد الرحمة والمغفره ولذويه وشعبه ومحبه بالصبر والسلوان.

«عمرو درويش» ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

نعى النائب عمرو درويش، النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والآسى وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد كان محب لمصر استكمالًا للمسيرة العطرة من قادة الإمارات في دعم القضايا العربية والاسلامية، والاهتمام بالمحيط الإقليمي والدولي،خالص العزاء لقادة دولة الإمارات وشعبها المعطاء.

«محمد السباعي» ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصدق مشاعر التعازي والمواساة لشعب الإمارات الشقيق، راجين من الله تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية اليوم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.