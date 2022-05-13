انت الان تتابع تفاصيل خبر هند صبري تعلن موعد طرح فيلم كيرة والجن بدور العرض السينمائية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697514/هند-صبري-تعلن-موعد-طرح-فيلم-كيرة-والجن-بدور-العرض-السينمائية

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن موعد عرض فيلم كيرة والجن بطولتها إلى جانب النجم أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمقرر أن يُطرح آخر يونيو المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم كيرة والجن.

موعد عرض فيلم كيرة والجن

وأعلنت هند صبري، موعد عرض فيلم كيرة والجن من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، حيث أعادت نشر تصميم لـ بوستر فيلم كيرة والجن من قبل معجبي أحمد عز، ومكتوب عليه موعد العرض.

أبطال فيلم كيرة والجن

ويظهر النجم كريم عبد العزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

هند صبري في مهرجان قابس السينمائي

على الصعيد الآخر، نشرت الفنانة هند صبري صورة سيلفي لها بصحبة الجمهور من أحد عروض مهرجان قابس السينمائي، عبر حسابها على تويتر.

وقالت هند صبري: لقائي السنوي مع جمهور قابس السينمائي، الذي يزداد كل عام.. فخورة بهذا المهرجان الذي رأيته يولد وأتشارك في حبه اليوم مع جمهور عريض من المنطقة، هذا كان حلمنا واليوم بكم يتحقق".

وانطلقت مساء الجمعة الماضي فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "قابس سينما فن"، التي تستمر حتى 12 مايو، ويتم خلالها عرض 21 فيلما في المسابقة الرسمية، وعرض 26 فيلما لأول مرة في تونس، و19 فيلما في فن الفيديو و12 فيلما بطريقة الواقع الافتراضي، كما يتم خلال المهرجان عقد ندوات وتنظيم ورشات ومعارض.