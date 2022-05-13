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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697513/مجلس-الشيوخ-ينكس-الأعلام-حدادا-على-رئيس-الامارات
نكس مجلس الشيوخ الأعلام لمدة ٣ أيام حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الشقيقة والذي وافته المنية اليوم.
دوت الخليج
مجلس الشيوخ ينكس الأعلام حداداً على رئيس الامارات
هذا ونعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ؛ قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء ، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية .
وقال المجلس، في بيان له: الشيخ خليفة آل نهيان ، رحمة الله عليه ، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية.
ويقدم مجلس الشيوخ المصري، خالص العزاء والمواساة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ .
وتابع المجلس: رحم الله الفقيد الغالي، واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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