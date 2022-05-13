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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697512/عاصي-الحلاني-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-الإمارات

حرص المطرب عاصي الحلاني على تقديم واجب العزاء في رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد نعي الفنان عاصي الحلاني في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل.

عاصي الحلاني ورئيس الإمارات

شارك الفنان عاصي الحلاني في نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بعد وفاته، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق على الصورة قائلًا: “رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخالص العزاء للقيادة الاماراتية والشعب الاماراتي الحبيب البقاء لله”.

ومن جانبها أصدرت نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الفنان أشرف زكي، بيان لنعي الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

وفاة رئيس الإمارات

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق، في فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع أمير الإنسانية رفيع الخلق خليفة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان”.

وأضاف: “رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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بينما جاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: “الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية ومجلس إدارة النقابة، وجموع فناني وشعب مصر ينعون بكل الآسي والحزن، فقيد العروبة، المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الأمارات العربية الشقيقة”.

وأضاف البيان: “وراعي تنميتها وقائدها في مسيرة الازدهار والتفوق.. نشيد بدور وحكمة الفقيد الراحل في إدارة بلاده واستقرارها، وفي علاقته المتميزة وصداقته بالشعب المصري الذي كان بمثابة أهلا ووطنا ثاني له، ونتضرع إلى الله أن يتقبله شهيدا مناضلا مغفورا له، وأن يلهم شعب الإمارات الشقيق، وكل الشعوب العربية الصبر والسلوان، ويسكنه منازل الصديقين والأبرار”.