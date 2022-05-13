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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697511/إشراقة-للتنمية-والتدريب--تنعي-وفاة-فقيد-العرب--رئيس-الإمارات-مد-أيادي-بلاده-البيضاء-بالبناء-والدعم-والتعاون-لسائر-الدول- العربية-والإسلامية

نعت جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، برئاسة إسلام الغزولي رئيس مجلس الإدارة فقيد الأمة العربية والإسلامية وأحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

دوت الخليج

" إشراقة للتنمية والتدريب " تنعي وفاة فقيد العرب : " رئيس الإمارات مد أيادي بلاده البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر الدول العربية والإسلامية”

جاء ذلك في بيان لها مؤكدة على أن المغفور له كان، زعيماً حكيماً إستثنائيا، وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية وكان أحد الرجال الذين ساهموا في تعزيز أواصر الأخاء، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، ليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق مرحلة التمكين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت إشراقة للتنمية والتدريب على إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسي مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف، والتى سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.

واختتم البيان بتوجيه خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويجزاه خيرا على ما قدم لوطنه وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، إنا لله وإنا إليه راجعون.