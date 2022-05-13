انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد.. محمد حماقي يعلن تأجيل حفله بالكويت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697510/بعد-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-محمد-حماقي-يعلن-تأجيل-حفله-بالكويت

أعلن الفنان محمد حماقي تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة في دولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تأجيل حفل محمد حماقي في الكويت

وكتب محمد حماقي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: “بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجوم الفن ينعون الراحل خليفة بن زايد بكلمات مؤثرة

هذا وشارك نجوم الفن في دفتر عزاء صاحب السمو الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فنشر محمد رمضان صورة لصاحب السمو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.

وتقدم أحمد السقا خالص تعازيه للراحل، فكتب عبر تويتر: ““خالص التعازى لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفةبنزايد”، في حين كتبت هنيدي: “ان لله وانا إليه راجعون .. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد”، بينما رامي جمال، فقال: “خالص التعازي لإخواتنا في الإمارات في وفاه قائدهم .البقاء والدوام لله”.

أخر أعمال محمد حماقي

جدير بالذكر أنه كانت أخر أغنيات محمد حماقي التي طرحها منذ أيام أغنية “خليك استثنائي” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساچ وديچيتال ماستر تميم، وإخراج طارق العريان.

وتعد كلمات أغنية خليك استثنائي: “أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة كده.. غير التانيين دول جنبها.. مابقوش باينين وسألتها.. طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديَّ، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش كان قبلها.. مابيعجبنيش وأهي دي اللي ملت عينيا، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي”.