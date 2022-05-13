اتحاد الكرة ينعى الشيخ خليفة بن زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 05:23 مساءً - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ، بمزيد من الحزن والأسى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال بيان الاتحاد "الشيخ خليفة أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية".

وأضاف البيان "يتقدم اتحاد الكرة المصري بخالص العزاء لرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد الاماراتي وحكومة وشعب الامارات الشقيق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمـد عائلته الكريمـة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".