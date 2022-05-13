محمد سعفان ناعيا رئيس الإمارات: قاد سفينة الوطن نحو المزيد من الازدهار

جدة - نرمين السيد - نعى محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية وعمال مصر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.





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