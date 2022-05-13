تحصين 108 آلاف و569 من رؤوس الماشية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف بتحصين 108 آلاف و569 رأس ماشية، بواقع 93 ألفا و607 من الأبقار و10 آلاف و432 من الجاموس، 1530 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بنى سويف، من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.





وشدد محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم فى بيان، اليوم الجمعة، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية. يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربى الماشية بالتوازى مع دعم الاستثمار فى هذا المجال.

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