توريد 5350 طن قمح لمطاحن وصوامع بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة بورسعيد استقبال كميات كبيرة من محصول القمح "الذهب الأصفر" من أراضى جنوب وشرق المحافظة، ضمن موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، كما تكثف كافة الجهود لتوريد أكبر كمية من محصول القمح سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.





وأعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الجمعة، أن الكمية التى تم توريدها من القمح بمحافظة بورسعيد حتى الٱن بلغت 5350 طن من محصول القمح، مشيرا إلى أنه تم توريد 3600 طن قمح لمطاحن وصوامع محافظة بورسعيد، فيما تم توريد 1750 طن قمح لمطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية.

وأشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح العام الحالى فى بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالى، موجها الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد اكبر كمية من القمح لمحافظة بورسعيد والوعى بمتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وشدد على استمرار تكثيف الجهود وتوريد كميات كبيرة من محصول القمح، باعتبار أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومى، نظرا للأحداث التى يشهدها العالم حاليا والتى أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة.