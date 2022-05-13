محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم الجمعة، وشملت أحياء الطالبية والهرم والعمرانية وجنوب والدقى والعجوزة.

وتفقد راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع عثمان محرم الواقع بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، مشددا على إنجاز الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق اللبينى والجارية، بدءا من الطريق الدائرى الشمالى وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 5 كم ومتوسط عرض 30 مترا، والتى تشمل رصف وتطوير وتوسعة للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وجزيرة وسطى ومواقع لليوتيرن.

وقد كلف المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة مع مديرية الطرق، وسرعة إنجاز المشروع لما له من أهمية كبيرة فى الحركة المرورية فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية المتفرعة والبديلة عن شارع الهرم.

وعاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع توسعات الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية ومواقع العمل وأماكن إقامة القواعد الخرسانية للمحور، موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة المتابعة مع الشركات المنفذة لضمان عدم التعدى على الاسوار والممشى السياحى والأرصفة، مع الالتزام بالمواقع المحددة للعمل ورفع المخلفات الناتجة أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى للطريق.

وتابع المحافظ أعمال ترميم وطلاء وتطوير نفق بهى الدين بركات بحى جنوب الجيزة، موجها باستكمال أعمال الرصف والتطوير، لعدد من الشوارع الداخلية والمتفرعة، مشددا على هيئة النظافة بضرورة تقليم الأشجار الموجودة بمسار الطريق.

تفقد المحافظ الأكشاك الواقعه بناصية شارع محى الدين ابو العز مع شارع التحرير، وقد أثنى على المظهر الحضارى لها، موجها بضرورة مراعاة تطبيق تلك المعايير الحضارية للأكشاك.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بشارع شارل ديجول موجها بالتنسيق مع شركة المياه وسرعة انجاز الاعمال الخاصة بها والمتعلقة بالجسات لإنجاز المشروع.

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة حالة النظافة والاشغالات والتواجد الميدانى لورديات العمل خلال اليوم الجمعة لضمان انتظام العمل بكافة القطاعات.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء حسن موافى رئيس حى الهرم واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة واشرف تامر رئيس حى الطالبية والأجهزة المعنية.