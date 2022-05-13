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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697509/الداخلية-تضبط-84-قضية-لتهريب-11527-طن-قمح-خلال-شهر

وجهت وزارة الداخلية حملات موسعة للتصدى لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلى على مستوى الجمهورية وتمكنت الإدارة العامة لشرطه التموين والتجارة من ضبط أربع وثمانين قضية خلال ما يقارب شهر بمضبوطات بلغت قرابة (١١٥٢٧) طن قمح.

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جاء ذلك بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح المحلي، وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من، وفق ضوابط محددة، لتلبية احتياجات الإستهلاك المحلي.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تم ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح، وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي.

وجاء أبرزها ضبط 54 قضية صوامع - مطاحن - مخازن - محال، ، بمضبوطات بلغت 11161.957 طن أقماح، 33وطن دقيق 72% و 3.6 طن ردة.

الداخلية: ضبط تهريب قرابة 11527 طن قمح

كما تم ضبط 30 قضية بنقاط التفتيش واأكمنة بين المحافظات، ، بمضبوطات بلغت 364.835 أقماح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية