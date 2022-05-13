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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697506/نقابة-الموسيقيين-تودع-رئيس-دولة-الإمارات-فقيد-العروبة-وقائد-الإزدهار-والتفوق

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان نقابة المهن الموسيقية للراحل خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

وجاء في بيان النقابة: “الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية ومجلس إدارة النقابة، وجموع فناني وشعب مصر ينعون بكل الآسي والحزن، فقيد العروبة، المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الأمارات العربية الشقيقة، وراعي تنميتها وقائدها في مسيرة الازدهار والتفوق”.

نقابة الموسيقين عن خليفة بن زايد: نشيد بدور الراحل وعلاقته المتميزة بالشعب المصري

وتابع: “ نشيد بدور وحكمة الفقيد الراحل في إدارة بلاده واستقرارها، وفي علاقته المتميزة وصداقته بالشعب المصري الذي كان بمثابة أهلا ووطنا ثاني له، ونتضرع إلى الله أن يتقبله شهيدا مناضلا مغفورا له، وأن يلهم شعب الإمارات الشقيق، وكل الشعوب العربية الصبر والسلوان، ويسكنه منازل الصديقين والأبرار”.

نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل خليقة بن زايد

هذا ونعت ايضا نقابة المهن التمثيلية الراحل خليفة بن زايد في بيان لها، جاء به: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق، في فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع أمير الإنسانية رفيع الخلق خليفة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة رئيس دول الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.