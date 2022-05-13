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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697505/كاظم-الساهر-ينعي-رئيس-الإمارات-الشيخ-خليفة-بن-زايد-بكلمات-مؤثرة

حرص الفنان كاظم الساهر على نعي رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عقب رحيله اليوم الجمعة بشكل مفاجيء أحزن الكثيرين.

دوت الخليج يرصد نعي كاظم الساهر لـ رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

كاظم الساهر ورئيس الإمارات

شارك الفنان كاظم الساهر في تقديم واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشارك أيضًا في نعي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عدد كبير من النجوم والمشاهير في مصر والوطن العربي كله ومنهم الفنان هانى رمزي الذي كتب: “‏خالص عزائى للشعب الإماراتى ولجميع الشعوب العربيه فى وفاه الشيخ خليفه بن زايد رئيس الإمارات”.

نجوم الفن والشيخ خليفة بن زايد

بينما علق الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر وقال: "‏خالص العزاء لدولة الإمارات وشعبها الحبيب، في وفاة حاكم الإمارات الشيخ ‎خليفة بن زايد آل نهيان، غفر الله له واسكنه فسيح جنانه”.

ونعاه الفنان تامر حسني قائلًا: "‏خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقه وشعبها الحبيب و الوطن العربي فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد ، نسألكم الفاتحه و الدعاء له بالرحمه و الصبر و السلوان لأسرته الكريمه”.

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ومن جانبه الفنان عبد الله الرويشد قدم التعازي لشعب الإمارات قائلًا: “‏تعازينا لدولة ‎الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكاماً وحكومةً وشعباً لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ ‎خليفة بن زايد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت الفنانة كندة علوش بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "‏إنا لله وإنا اليه راجعون..خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق بوفاة سمو الشيخ ‎خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة ‎الإمارات العربية المتحدة".