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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697504/وكيل-أول-النواب-ناعيا-الشيخ-خليفة-بن-زايد--نموذج-للقائد-الراعي-لمصالح-وطنه

نعي المستشار احمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، بخالص الحزن والأسي المغفور له بإذن الله تعالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم الجمعه ١٣ مايو ، ليلقي ربه راضياً مرضياً بعد مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات جاد فيها بكل غال ونفيس لرفعة وعزة وطنه وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فقد كان نموذجاً للقائد الواعي المخلص الذي قاد مسيرة التطوير لبلاده حتي صارت أيقونة مشعة للنهضة والإبداع والتطوير علي مستوي العالم.

دوت الخليج

وكيل أول النواب ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: نموذج للقائد الراعي لمصالح وطنه

وقال وكيل أول مجلس النواب، “ولقد سجل مواقفه التاريخية البارزة -التي لن تنسي- في مساندة ودعم وطنه الثاني مصر في أحلك الظروف وأصعبها فكان دائماً خير سند ومناصر لمصر بحكمته وإخلاصه فتبوأ مكانته الراسخة والمستحقة في قلوب شعبه وشعوب المنطقه العربية جمعاء”.

وتقدم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول النواب،”بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل فإنه يتضرع إليّ الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

تجدر الاشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقدم باسمه وباسم نواب شعب مصر إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

وقال جبالي: لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده.

وتابع جبالي: ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.