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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697503/التنسيقية-تنعى-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الإمارات

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا، صباح اليوم الجمعة.

دوت الخليج

"التنسيقية" تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، مؤكدة أن دور الشيخ خليفة بن زايد في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية لا ينسى، وما قدمه لدولته ولشعبها الأصيل من تقدم ورخاء يجسد رحلة عطاء نادرة.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقدم باسمه وباسم نواب شعب مصر إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

وقال جبالي: لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده، متابعا” ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين”.